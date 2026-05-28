Брест на два дня станет площадкой проведения II Международной межпартийной конференции. Ее посвятили вопросам государственного суверенитета и международных отношений в условиях многополярного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На два дня форум объединит представителей политических партий и общественных организаций из 16 стран, в том числе России, Китая, Венесуэлы, Кубы, Казахстана, Мьянмы, КНДР. Представители Сербии и Словакии присоединятся к обсуждению в онлайн-формате. В центре внимания будут вопросы укрепления суверенитета, развития международного партнерства, роль политических партий в формировании новых международных коалиций, а также современные вызовы глобальной политики. Площадка в Бресте станет пространством для открытого диалога и обмена экспертными мнениями по ключевым вопросам мировой повестки. Программа форума включает пленарные заседания и подписание международных соглашений.