24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом

Вовремя обратиться к врачам и строго соблюдать их назначения. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взять под контроль это заболевание медикам удалось с появлением антибиотиков. Тем не менее туберкулез по-прежнему остается в списке глобальных угроз человечеству. В Беларуси за последние 10 лет уровень заболеваемости снизился более чем втрое.

Александр Бабченок, заместитель директора РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии:

Проблема туберкулеза в Республике Беларусь решается комплексно на страновом уровне путем обеспечения межведомственного взаимодействия в рамках реализации программы противодействия распространения туберкулеза, национальной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025 годы. Структура фтизиатрической службы Республики Беларусь представлена тремя республиканскими государственными учреждениями. Это РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, Республиканская туберкулезная больница «Сосновка», Республиканская туберкулезная больница «Новоельня». В каждой области есть противотуберкулезная организация здравоохранения, а в Минске – Минский клинический центр в фтизиопульмонологии.

Важно не только выявить заболевание, но и понимать, как лечить конкретного пациента. Поэтому обязательно бактериологическое подтверждение с тестом лекарственной устойчивости. Врача при лечении туберкулеза пока никто не заменит. Искусственный интеллект используется в диагностических целях. Облегчают изначально правильное назначение лечения генетические тесты.