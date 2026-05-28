Ближневосточный конфликт, несмотря на объявленное перемирие, выходит на новую стадию напряжения. США нанесли удары по военным целям в Иране. В Пентагоне заявили, что они представляли угрозу для американских войск и судоходства в Ормузском проливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атака произошла спустя несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил, что не доволен условиями сделки, предложенной Тегераном. Военные США сбили четыре иранских беспилотника и нанесли удар по наземному пункту управления, где находилась установка по запуску дронов.

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что эти действия взвешенные, носили исключительно оборонительный характер и были направлены на поддержание режима прекращения огня. Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран нанес удар по американской авиабазе. И предупредил: любая дальнейшая агрессия со стороны США вызовет «более решительный» ответ. Перемирие между сторонами вступило в силу в начале апреля. Однако еще 25 мая американские военные нанесли удары по катерам, которые, якобы пытались установить мины в Ормузском заливе, и средствам ПВО на берегу. Американская сторона и тогда называла удары оборонительными.