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Лукашенко: Беларусь заинтересована в продвижении стратегического партнерства с Азербайджаном

28 мая 2026 07:48
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Александр Лукашенко подтвердил твердую заинтересованность Минска в продвижении стратегического белорусско-азербайджанского партнерства. Глава государства поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь заинтересована в продвижении стратегического партнерства с Азербайджаном-2

«Убежден, что наши регулярные встречи, активный доверительный диалог, а также системная работа, осуществляемая на разных уровнях, будут неизменно способствовать успешной реализации текущих проектов и формированию новых двусторонних инициатив», – отметил белорусский лидер.

Президент Беларуси пожелал Ильхаму Алиеву и его семье здоровья и счастья, а жителям Азербайджана – мира и благополучия.

# Александр Лукашенко # Азербайджан # Беларусь-Азербайджан

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