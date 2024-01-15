Лучших сотрудников БСМП отметили грамотами Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина

Новости Беларуси. На их счету – десятки спасенных жизней. В Минске 15 января чествовали лучших сотрудников Больницы скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто ежедневно демонстрирует не только профессионализм, но и милосердие, сострадание, почетными грамотами отметил митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Патриарший Экзарх всея Беларуси при участии министра здравоохранения провел молебен для всех сотрудников медучреждения, напомнив о том, что любые отношения – дома, в коллективе и с пациентами – всегда должны строиться на доверии и любви. В дар больнице почетный гость преподнес икону Николая Чудотворца, денежный сертификат и кресло-коляску для людей с ограниченными возможностями.

В ениамин, митрополит М инский и З аславский, П атриарший Э кзарх всея Б еларуси: Тут важен не только профессионализм – важна и эмоциональная устойчивость. Конечно, нужна помощь свыше. О духовной составляющей мы имели возможность поговорить сегодня, чтобы медики использовали ее как можно шире и получали добрые результаты.

Ольга Светлицкая, главный врач Г ородской клинической больницы скорой медицинской помощи: Каждый день споря со смертью, возвращая людей в семьи, мы и устаем, и в чем-то выгораем. Визит владыки Вениамина для нас крайне важен – не просто честь, еще и возможность помочь нам обрести основы для нашей деятельности.

Как отметил Дмитрий Пиневич, значимость каждого из отделений БСМП трудно переоценить. В клинике успешно внедряют инновационные технологии диагностики и лечения пациентов. К визиту гостей в больнице подготовили праздничную концертную программу. На сцену с творческими номерами вышли коллективы музыкальной школы искусств и Белорусской православной церкви.

Уделил внимание владыка Вениамин и маленьким пациентам: посетил детское ожоговое отделение. Каждый получил небольшой подарок от митрополита.