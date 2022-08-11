Лучших работников ЖКХ и «Зеленстроя» отметили в Ратуше. Их лично поблагодарил Владимир Кухарев

Новости Беларуси. В Минской городской ратуше отметили лучших работников зеленого строительства, городского жилищного хозяйства, администрации района. Всего 37 представителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской городской ратуше отметили лучших работников зеленого строительства, городского жилищного хозяйства, администрации района. Всего 37 представителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Открыл мероприятие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он поблагодарил организации за высокий профессионализм и активное участие в жизни города, напомнил гостям и об истории столицы, поздравил с 955-летием города, а также поделился планами подготовки столицы к празднику. Затем состоялась торжественная часть мероприятия.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Хотелось бы поблагодарить всех работников и всех сегодняшних награжденных за их многолетнюю работу, за их творческие достижения.
Сергей Шкадаревич, директор «Ремавтодора Первомайского района»:
Могу только поблагодарить за такую высокую оценку. Стараюсь подходить с ответственностью. Участвуем в жизни района Первомайского полностью во всех мероприятиях, которые проходят. Празднование Дня Победы, празднование Дня Независимости.
Александр Токарев, директор «Зеленстроя Октябрьского района»:
Более важная наша работа – это поддержание порядка на закрепленных территориях. Она стандартная, рутинная. Традиционно – новое. Постоянно ищем что-то новое, необычное, чтобы удивить других, удивиться самим.
Сейчас в столице активно готовятся к Дню города. Для жителей и гостей запланирована масса мероприятий. От различных кавер-бэндов и концертов до гастрономических фестивалей, планируется и праздничный салют.