Лучших работников ЖКХ и «Зеленстроя» отметили в Ратуше. Их лично поблагодарил Владимир Кухарев

Новости Беларуси. В Минской городской ратуше отметили лучших работников зеленого строительства, городского жилищного хозяйства, администрации района. Всего 37 представителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Открыл мероприятие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он поблагодарил организации за высокий профессионализм и активное участие в жизни города, напомнил гостям и об истории столицы, поздравил с 955-летием города, а также поделился планами подготовки столицы к празднику. Затем состоялась торжественная часть мероприятия.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Хотелось бы поблагодарить всех работников и всех сегодняшних награжденных за их многолетнюю работу, за их творческие достижения.

Сергей Шкадаревич, директор «Ремавтодора Первомайского района»:

Могу только поблагодарить за такую высокую оценку. Стараюсь подходить с ответственностью. Участвуем в жизни района Первомайского полностью во всех мероприятиях, которые проходят. Празднование Дня Победы, празднование Дня Независимости.

Александр Токарев, директор «Зеленстроя Октябрьского района»:

Более важная наша работа – это поддержание порядка на закрепленных территориях. Она стандартная, рутинная. Традиционно – новое. Постоянно ищем что-то новое, необычное, чтобы удивить других, удивиться самим.