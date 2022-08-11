«Комбайны задействованы в полную мощь». Сколько зерна убрали с полей молодечненские аграрии?

Новости Беларуси. В лидерах на жатве Клецкий, Стародорожский и Любанский районы. Несвижский – первый стотысячник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свой вклад в каравай вносят и молодечненские аграрии. Здесь убрано чуть более 5 000 гектаров, что составляет 35 % от общего плана.

Дмитрий Давыдок, заместитель председателя Молодечненского райисполкома:

Все комбайны у нас задействованы в полную мощь, мы убираем. Часть комбайнов у нас работает на уборке озимого рапса, часть, большинство, уже перешли на зерновые, зернобобовые культуры. Убрано у нас озимого рапса более 73 %, при площади планируемой 3 990 гектар. Зерновых и зернобобовых культур убрано 32 %, планируемая площадь к уборке – 15 506 гектар.