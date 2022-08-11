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У кого оценки выше – получают 320 рублей сверху. Как сельхозорганизации мотивируют студентов остаться?

11 августа 2022 14:39
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Новости Беларуси. Молодежный трудовой семестр продолжается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Минской области сформировано 177 студотрядов. Здесь насчитывается почти 2 000 бойцов. Все отряды разного профиля. Сейчас наиболее востребованы сельскохозяйственные. В центральном регионе их 35.

О трудовых буднях школьников из Клецкого района в материале Дарьи Седун.  

У кого оценки выше – получают 320 рублей сверху. Как сельхозорганизации мотивируют студентов остаться?-1

Дарья Седун, корреспондент:  
Первый опыт работы, первая зарплата. В Клецком районе трудится сразу несколько студенческих отрядов. Многие ребята заняты в аграрном секторе.

У кого оценки выше – получают 320 рублей сверху. Как сельхозорганизации мотивируют студентов остаться?-4

В 2022 году на помощь кухчицким аграриям пришло более 40 подростков. Ребята занимаются прополкой культур, уборкой овощей. Кроме полей, заняты на складах и зернохранилищах. Цель у каждого своя – кто-то хочет получить первый опыт работы, кто-то подзаработать денег.  

У кого оценки выше – получают 320 рублей сверху. Как сельхозорганизации мотивируют студентов остаться?-7

Никита Ромашко, студент БГТУ:  
Решил подработать летом. В принципе, дома летом делать особо нечего. Деньги нужны всегда – для своих нужд, может, и помочь родителям чем-то.  

У кого оценки выше – получают 320 рублей сверху. Как сельхозорганизации мотивируют студентов остаться?-10

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Уборочная кампания # общество # Дарья Седун # Сергей Здрок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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