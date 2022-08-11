Как всё успевать с пятью детьми? Вот история белорусской семьи, в которой мама получила орден Матери
Новости Беларуси. 60 жительниц Минской области удостоены почетным орденом Матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это мамы, которые родили и воспитали пять и более детей. Самой молодой – 26 лет. Всего мамы родили 305 малышей. Есть и семьи, в которых воспитываются двойни.
В Солигорском районе госнаграду получили шесть представительниц прекрасного пола. Одна из них – домохозяйка Наталья Шелег.
Диван нужен такой, чтобы на нем могла разместиться вся семья. И правда – семь членов семьи Шелег с удобством устраиваются на любимом ложе. Общаются, смотрят фильмы, играют. Алексей и Наталья Шелег познакомились в Минске. Поженились и переехали в Солигорск. Получили участок, построили дом и начали создавать уют.
Наталья Шелег:
Я все стараюсь задумывать с вечера и большую часть работы я делаю вечером. На утро завтрак, когда школа, детей собрать. У меня с вечера все готово уже. Они любят пшенную кашу с ягодками.
Подробности в видеоматериале.