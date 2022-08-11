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Как всё успевать с пятью детьми? Вот история белорусской семьи, в которой мама получила орден Матери

11 августа 2022 14:32
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Новости Беларуси. 60 жительниц Минской области удостоены почетным орденом Матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это мамы, которые родили и воспитали пять и более детей. Самой молодой – 26 лет. Всего мамы родили 305 малышей. Есть и семьи, в которых воспитываются двойни.

В Солигорском районе госнаграду получили шесть представительниц прекрасного пола. Одна из них – домохозяйка Наталья Шелег.

Как всё успевать с пятью детьми? Вот история белорусской семьи, в которой мама получила орден Матери-1

Диван нужен такой, чтобы на нем могла разместиться вся семья. И правда – семь членов семьи Шелег с удобством устраиваются на любимом ложе. Общаются, смотрят фильмы, играют. Алексей и Наталья Шелег познакомились в Минске. Поженились и переехали в Солигорск. Получили участок, построили дом и начали создавать уют.

Как всё успевать с пятью детьми? Вот история белорусской семьи, в которой мама получила орден Матери-4

Наталья Шелег:
Я все стараюсь задумывать с вечера и большую часть работы я делаю вечером. На утро завтрак, когда школа, детей собрать. У меня с вечера все готово уже. Они любят пшенную кашу с ягодками.

Подробности в видеоматериале.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Алексей Шелег # Наталья Шелег # Юлия Минич # Ульяна Шелег # Егор Шелег # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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