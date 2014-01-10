Лучших работников социальной защиты в профессиональный праздник поздравили в Белгосфилармонии

Новости Беларуси. Творить добро – их работа. Профессиональный праздник 10 января отмечают работники социальной защиты. Лучших из них поздравили в Белгосфилармонии. Наградой за заботу стали грамоты и благодарности.

В социальной сфере сегодня работает более 2,5 тысяч человек и большинство из них женщины. От службы ежегодно получают помощь около 80 тысяч нуждающихся минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Сегодня в этом зале, в зале филармонии, впервые у нас в городе, мы чествуем наших социальных работников. Это те люди, которые своим трудом каждый день, можно сказать, совершают маленький подвиг.

Николай Котов, волонтер ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района»:

Для мяне гэта не праца, гэта стан душы. Людзі ідуць да нас пажылыя, рознага плану. І да гэтага мы далучаем яшчэ дзяцей.

Татьяна Иванова, главный бухгалтер управления социальной защиты администрации Центрального района:

Самое главное в нашей профессии, работников социальной защиты, – это настолько все добрые, все отзывчивые люди. Зашел человек – по любому вопросу всегда ответят, всегда проконсультируют правильно, расскажут, куда ходить, какие двери открывать.