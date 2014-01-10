Легендарный ветеран Василий Климовских, отдавший службе на границе 20 лет, отмечает 90-летие

Новости Беларуси. История страны в биографии одного человека. Ветерану-пограничнику Василию Климовских исполнилось 90. 10 января его поздравили родные и коллеги. Василий Климовских и сегодня в строю. Его дом всегда открыт для курсантов, которые с удовольствием слушают его воспоминания о войне и перенимают опыт.

Праздник для Василия Акимовича долгожданный. Круглую дату в девять десятков он отметил еще 6 декабря, но 10 января его чествуют в Институте пограничных войск. Именно с границей связаны 20 лет послевоенной службы. Хотя все фронтовые дороги он прошел пехотинцем.

Как и у многих его ровесников взрослая жизнь Василия Климовских началась во время выпускного в училище – в ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Сразу после «учебки» – на фронт, под Сталинград.

Василий Климовских:

Только приехал наш эшелон на станцию «Ленинск», как налетели первые немецкие самолеты. Сколько молодых парней сразу погубили – ужасно. Жалко.

Каждый бой Великой Отечественной Василий Акимович помнит, как будто это было вчера. Четыре раза он был ранен. Василий Климовских прошел всю войну, освобождал Россию, Украину, Беларусь. Но когда стал выбор, где жить, остановился на Минске. Не привлекло даже побережье Черного моря.

Василий Климовских:

Здесь хорошие люди, белорусы спокойные. Я выбрал Минск.

Именно в Беларуси родилась любимая внучка, долгожданный правнук, который каждый раз с радостью приходит к прадеду. Но в День рождения с особенными словами.

Правнук:

Пусть дед живет долго.

Частые гости в этом доме и курсанты Института пограничной службы. 10 января в зале хватило места не всем, кто хотел поздравить Василия Акимовича с юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Горячко, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Опыт наших ветеранов, таких, как, в первую очередь, полковник запаса Климовских Василий Акимович, востребован, оценить его на сегодняшний день, наверное, просто невозможно. Конечно же, ему есть чем поделиться с молодежью. Когда приходит он к курсантам, общается с ними, разговаривает, рассказывает о тех боевых днях, у курсантов прямо, если так можно сказать, рты открываются.

Особый подарок Василию Акимовичу сделали юные художники. Портрет станет частью истории его жизни и жизни его поколения, мгновения которых в картинах, историях и фотографиях.