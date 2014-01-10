В Борисове местные власти провели газ, а дорогу отремонтировать забыли. Сейчас люди живут как на острове

Новости Беларуси. Проблему в Борисове, похоже, придется решать уже новоизбранным депутатам местных Советов. Ведь жизнь на одной из улиц последние годы превратилась в настоящий кошмар. Дорога не то, чтобы разрыта, – ее фактически нет. Вместо асфальта – грязь и лужи, а бордюры и вовсе заменили обыкновенные булыжники. Причем, по воспоминаниям старожилов, дорога здесь когда-то была. Однако когда вели газ, ее разрыли. Трубы проложили, а до асфальта так и не дошли. А теперь на очереди водопровод.

На улице Юшкевичской в Борисове живут как на острове. Лишний раз из дома выходить не спешат: гарантий, что доберешься до места назначения, все равно нет, да и куда идти по бездорожью.

Местные жители:

У нас дети маленькие, они ходят в школу. Наш внук приходит вечно грязный. Однажды упал и не пошел в школу. Когда начинается весна, бери лодку тут и езжай.

Однажды я шла в город, шла женщина с ребенком. Поскользнулась и с ребенком упала в эту лужу, и продукты упали. Скажите, как нам дальше жить?

Старожилы помнят: лет 20-30 назад здесь был асфальт. Но жизнь в частных домах решили сделать удобной и цивилизованной. Чтобы провести газ, дорогу разобрали. Трубы проложили, а дороге былой вид не вернули. В результате цивилизованная жизнь на этой улице закончилась, так и не начавшись.

На очереди – водопровод. Колодец в этом районе один, да и то закрыт – рядом кладбище. Часть домов к водопроводу уже подключили, остальные берут воду из реки. Или ждут, пока подвезут долгожданные бочки по бездорожью. Самостоятельно по такой дороге не находишься.

Местная жительница:

Невыносимо ходить: ни за хлебом, ни за молоком. Как ходить?

Гости на эту улицу заглядывать тоже не спешат – берегут транспортные средства. Местным водителям приходится рисковать. Говорят, раз проехал – в ремонт.

Местные жители:

Невозможно людям проехать, все на машинах. И люди плачут, днища поотрывали. Это катастрофа у нас с этой дорогой.

Каждый день езжу. И каждый день на машине в ремонт нужно ехать после этой дороги.

Недавно в конце улицы был пожар. Водопровода нет, тушить нечем. Пожарные по такой дороге, как бы ни спешили, но скорость сбавлять вынуждены.

Местная жительница:

И скорая, и врачи, если вызвать врача, не хотят ехать. Прямо говорят, что у них не на чем ехать. У нас дроги плохие, поэтому добирайтесь сами.

Окна в домах местные жители открывать не хотят. Застоявшаяся в ямах вода – запах и постоянная сырость. А в домах растут маленькие дети. Молодые мамы и рады выйти на свежий воздух, но не гулять же по таким дорогам.

Местная жительница:

У меня старший сын ходит в школу, постоянно мокрый, лужи такие, что не проехать с коляской с ребеночком маленьким.

За помощью обращались в разные инстанции. Но пока водопровод не проведут, ремонтировать дорогу смысла нет. Денег на такой объем работ попросту не хватает. Обещали закончить прошлым летом. Потом перенесли на ноябрь. Но и сейчас местные жители и без воды, и без дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Семашко, директор инвестиционно-строительного коммунального унитарного предприятия «УКС-Борисов»:

В этом году, буквально в первом квартале, мы планируем сделать водопровод третьей очереди. Соответственно, когда будут трубы уже лежать в земле, сделается планировка и будет сделана улица.

В ожидании помощи дорогу мостят подручными средствами. Бордюры из булыжников – и для пешеходов спасение, и для ближайших домов защита. Но как бы ни спешили на помощь местные власти, ближайшей весной на этой улице придется забыть о машинах и жалеть об отсутствии лодки.