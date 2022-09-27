Лучших педагогов Минска отметили грамотами и благодарностями. Какой особый подарок ожидал учителей?

Новости Беларуси. Накануне Дня учителя в Советском районе чествовали лучших педагогов. Грамотами и благодарностями отметили почти 40 профессионалов своего дела, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Церемония награждения состоялась в Театре-студии киноактера. Поздравить директоров школ, педагогов, воспитателей дошкольных учреждений с профессиональным праздником пришли почетные гости. Это представители Министерства образования, руководство района и депутаты. Особым подарком стал спектакль «Ограбление в полночь».

Денис Цареня, учитель гимназии № 6:

Я работаю уже 22 года в учреждении образования «Гимназия № 6 города Минска» учителем технического труда. Также занимаюсь интегрированием цифровых технологий в трудовое обучение. То есть мы с учащимися работаем с 3D-моделированием, прототипированием, учимся с ними создавать объемные 3D-модели.

Ольга Чернушевич, заместитель директора гимназии № 22:

Состоялось награждение, подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Воспитание в лицах». Как результат – две награды.