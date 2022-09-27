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Лучших педагогов Минска отметили грамотами и благодарностями. Какой особый подарок ожидал учителей?

27 сентября 2022 14:05
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Новости Беларуси. Накануне Дня учителя в Советском районе чествовали лучших педагогов. Грамотами и благодарностями отметили почти 40 профессионалов своего дела, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучших педагогов Минска отметили грамотами и благодарностями. Какой особый подарок ожидал учителей?-1

Церемония награждения состоялась в Театре-студии киноактера. Поздравить директоров школ, педагогов, воспитателей дошкольных учреждений с профессиональным праздником пришли почетные гости. Это представители Министерства образования, руководство района и депутаты. Особым подарком стал спектакль «Ограбление в полночь».

Лучших педагогов Минска отметили грамотами и благодарностями. Какой особый подарок ожидал учителей?-4

Денис Цареня, учитель гимназии № 6:
Я работаю уже 22 года в учреждении образования «Гимназия № 6 города Минска» учителем технического труда. Также занимаюсь интегрированием цифровых технологий в трудовое обучение. То есть мы с учащимися работаем с 3D-моделированием, прототипированием, учимся с ними создавать объемные 3D-модели.

Лучших педагогов Минска отметили грамотами и благодарностями. Какой особый подарок ожидал учителей?-7

Ольга Чернушевич, заместитель директора гимназии № 22:
Состоялось награждение, подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Воспитание в лицах». Как результат – две награды.

Лучших педагогов Минска отметили грамотами и благодарностями. Какой особый подарок ожидал учителей?-10

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:
Семья педагогов Советского района насчитывает более 3 500 работников учреждений образования. И все они объединены основной идеей – воспитать человека, гражданина.

В столичной системе образования работают почти 13 тысяч учителей. 2 октября они отметят свой профессиональный праздник. А накануне, 30 сентября, лучших педагогов торжественно поздравит руководство города.

# Государственная политика в области образования # общество # Наталья Ананич # Ольга Чернушевич # Денис Цареня # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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