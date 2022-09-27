Борщевой набор в Беларуси стоит на 30% дешевле, чем в 2021 году

Новости Беларуси. Мониторинговые группы заявляют о снижении цен на овощи. Ситуация с ценообразованием на особом контроле парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько раз в месяц депутаты и сенаторы проводят инспекции объектов торговли на своих избирательных участках. 27 сентября проверка могилевских магазинов показала, что цена борщевого набора в сравнении с 2021 годом снизилась более чем на 30 %.

Людмила Здорикова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Белокочанную капусту за 68 копеек сегодня предлагает магазин своим покупателям. Радуют цены на лук. Если в прошлом месяце в торговой сети лук был от 2 рублей до 2 рублей 62 копеек, то благодаря проводимой акции сегодня лук репчатый в этом магазине можно купить за 1 рубль 14 копеек.