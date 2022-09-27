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«Будут выслушаны все предложения». Территорию Минска предлагают расширить более чем на 5 тысяч гектаров

27 сентября 2022 13:56
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Новости Беларуси. Население Минска может вырасти до 2 миллионов 50 тысяч человек. В столице разрабатывают стратегию развития до 2050 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Будут выслушаны все предложения». Территорию Минска предлагают расширить более чем на 5 тысяч гектаров-1

Это комплексное решение вопросов, связанных с архитектурно-планировочной сферой. Цель – сформировать комфортную среду для жизни горожан. Среди основных задач – создать возможность для минчан получить стандартные услуги вблизи места проживания. Изменения отражаются в генплане. С учетом перспективной городской черты предлагают расширить территорию Минска чуть более чем на 5 тысяч гектаров.

«Будут выслушаны все предложения». Территорию Минска предлагают расширить более чем на 5 тысяч гектаров-4

Ольга Верамей, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
В июне 2023 года завершается разработка проекта градостроительного развития Минска (корректировки) и будет в установленном порядке проводиться общественное обсуждение, где будут выслушаны все предложения жителей, даны оценки их предложениям. В том числе будет проведена работа по возможному учету этих предложений.

Жилой фонд может прирасти на 12 миллионов квадратных метров. Планируется использовать незастроенные территории Зеленого Бора, часть площади микрорайона Северный берег, освоение которого уже начато, и земли, прилегающие к МКАД и предназначенные для перспективного строительства.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Ольга Верамей # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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