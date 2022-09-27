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«Ребята заинтересованы в получении профессии военного». В ДОСААФ провели день открытых дверей для призывников

27 сентября 2022 14:04
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Новости Беларуси. Демонстрация военных и спортивных машин и виртуозное владение автомобилем. Для призывников в минской организационной структуре Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту прошел день открытых дверей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Ребята заинтересованы в получении профессии военного». В ДОСААФ провели день открытых дверей для призывников-1

Его провели на базе автодрома спортивно-технического комплекса «Боровая». Сюда прибыли более 130 призывников и их родителей, а также представители военкоматов, исполнительной власти и ветеранских организаций.

«Ребята заинтересованы в получении профессии военного». В ДОСААФ провели день открытых дверей для призывников-4

Молодежь познакомили с материальной базой оргструктуры ДОСААФ, рассказали об истории общества и его деятельности.

«Ребята заинтересованы в получении профессии военного». В ДОСААФ провели день открытых дверей для призывников-7

Елизавета Казак, ученица средней школы № 78:
Машины, которые предоставляли ДОСААФ, военные карты, которые здесь показывали, видела. Рассказывали про то, как поступить в ДОСААФ, как там проходит обучение. Я могу ближе познакомиться с военной техникой, всем, что с этим связано, как это изнутри все устроено.

«Ребята заинтересованы в получении профессии военного». В ДОСААФ провели день открытых дверей для призывников-10

Ева Шахович, ученица средней школы № 78:
На автодроме, когда грузовые, легковые машины водили, показывали, рассказывали про них, дали посидеть, ощутить, каково это. Очень хотела бы водить автомобили различных классов.

«Ребята заинтересованы в получении профессии военного». В ДОСААФ провели день открытых дверей для призывников-13

Елена Кучинская, руководитель военно-патриотического воспитания средней школы № 78:
Ребята на самом деле сейчас заинтересованы в получении профессии военного. Любовь к Родине всегда была актуальной и остается. Мы, конечно, как старшее поколение надеемся, что это будет актуально и когда они будут учить своих детей.

«Ребята заинтересованы в получении профессии военного». В ДОСААФ провели день открытых дверей для призывников-16

Дни открытых дверей в ДОСААФ для призывников проводятся регулярно. Они направлены на патриотическое воспитание молодежи и освоение военно-учетных специальностей, которые пригодятся во время службы в армии и в гражданской жизни.

# Армия Беларуси # общество # Елизавета Казак # Ева Шахович # Елена Кучинская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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