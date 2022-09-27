«Ребята заинтересованы в получении профессии военного». В ДОСААФ провели день открытых дверей для призывников

Новости Беларуси. Демонстрация военных и спортивных машин и виртуозное владение автомобилем. Для призывников в минской организационной структуре Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту прошел день открытых дверей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его провели на базе автодрома спортивно-технического комплекса «Боровая». Сюда прибыли более 130 призывников и их родителей, а также представители военкоматов, исполнительной власти и ветеранских организаций.

Молодежь познакомили с материальной базой оргструктуры ДОСААФ, рассказали об истории общества и его деятельности.

Елизавета Казак, ученица средней школы № 78:

Машины, которые предоставляли ДОСААФ, военные карты, которые здесь показывали, видела. Рассказывали про то, как поступить в ДОСААФ, как там проходит обучение. Я могу ближе познакомиться с военной техникой, всем, что с этим связано, как это изнутри все устроено.

Ева Шахович, ученица средней школы № 78:

На автодроме, когда грузовые, легковые машины водили, показывали, рассказывали про них, дали посидеть, ощутить, каково это. Очень хотела бы водить автомобили различных классов.

Елена Кучинская, руководитель военно-патриотического воспитания средней школы № 78:

Ребята на самом деле сейчас заинтересованы в получении профессии военного. Любовь к Родине всегда была актуальной и остается. Мы, конечно, как старшее поколение надеемся, что это будет актуально и когда они будут учить своих детей.