Кукуруза даёт урожай даже на севере Беларуси! О рокировке посевных площадей рассказали в Минсельхозпроде

Для того чтобы в будущем получить еще более высокий урожай и положить в республиканскую копилку дополнительное зерно, в стране уже сейчас принимается ряд мер. Так, в Минсельхозпроде рассматривается возможность рокировки посевных площадей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Те, что отводились на силос, планируется отдать под кукурузу на зерно. Такому решению есть и климатическое обоснование.

По-летнему теплый сентябрь привел к тому, что царица полей созрела раньше срока. Более того, кукуруза теперь может полноценно выращиваться даже на севере Беларуси: в хозяйствах Витебской области урожайность в 2024 году превысила 98 центнеров с гектара. Для сравнения: результат гродненских аграриев – выше сотни. Сельхозпроизводители не первый год делают ставку на эту ценную зерновую культуру. В первую очередь это качественные корма. Что, в свою очередь, залог успешного животноводства.

Иван Каскевич, заместитель начальника главного управления – начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Царицей полей называется кукуруза. Она издревле завоевала любовь селян за свою продуктивность, возможность получать высокие урожаи зерна, использовать на зеленый корм. Силос. И при этом реально закрывать вопросы по качеству кормов. К тому караваю республиканскому, который мы имеем, у нас еще добавляется кукуруза. Так как это половина площадей, то прогнозируемый итог, объем получения зерна кукурузы – более 2 миллионов тонн.

В целом по стране посеяно более 290 тысяч гектаров кукурузы. Уже убрано 54 % площадей. Общая же потребность в кормах составляет без малого 10 миллионов тонн. Кроме царицы полей сюда входит сено, а также сенаж.