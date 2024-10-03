Сколько стоит хлеб в Беларуси и странах ЕС? Сравнили цены

Хлеб по осени считают. Белорусский национальный каравай в 2024 году весит более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А обеспеченность хлебом в самом широком смысле этого слова – один из приоритетов нашей суверенной политики. Ведь продовольственная безопасность – синоним в современном мире.

Но хлеб ведь это не только ключевой продукт питания в потребительской корзине большинства стран мира. Это еще своеобразное «зеркало экономики» и социальных приоритетов государства вообще. Буханку свежего хлеба весом в полкилограмма в Беларуси можно купить примерно за 1,5 рубля. В государствах СНГ цифры на хлебном ценнике варьируют от 90 копеек по почти 3 рублей в переводе на белорусские.

А сколько стоит самый продаваемый товар в странах «Большой семерки»? Для удобства, эти цифры мы перевели в белорусскую валюту. В США и Канаде хлеб почти золотой – буханка до 10 наших рублей. Чуть дешевле в Японии. В Великобритании и Италии – до 6,5. До 7 белорусских рублей хлебный ценник доходит в Италии. В Германии около 5 рублей.