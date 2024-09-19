Лучшие цирковые коллективы 17 стран мира выступят на фестивале в Минске – в Белгосцирке поделились подробностями

Проезжая возле цирка, флаги Австралии, Аргентины, Италии, Израиля, Франции и многих других стран сегодня развиваются на флагштоках у самого здания Белгосцирка. А это говорит о том, что на несколько дней наша столица стала уютным домом для лучших цирковых артистов из разных стран мира. С 19 по 22 сентября проходит III Минский международный фестиваль циркового искусства. Все подробности о фестивале в студии программы «Новое утро» рассказал Владимир Анатольевич Шабан, директор Белорусского государственного цирка. Ольга Бурлакова, ведущая:

Владимир Анатольевич, давайте про этот третий фестиваль. В чем отличие от предыдущих? Мы знаем, что несколько лет назад был разработан вашей командой концепт приза: золотой цилиндр, и он как будто сплетен из соломки, то есть такая отсылка к белорусскому национальному символу. А что в 2024 году?

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

В этом году мы своим традициям не изменяем. Конечно, во главе будет этот вот цилиндр, из которого, будем говорить, выскакивает та радость в виде всяких фигурок, всяких поделок и так далее, это все относится к цирку, потому что волшебство именно где? В цилиндре! Приз действительно будет такой, и сегодня мы уже точно говорим, что будет Гран-при, будет два золота, два серебра, две бронзы, но если будет очень сильная конкуренция, то, конечно, у нас запасы еще есть по призику для того, чтобы не обидеть наших артистов. Но еще есть спецпризы. Каждый член жюри привозит по спецпризу. Эта организация, в общем-то, довольно-таки нормальна, потому что артисты приезжают, чтобы показать свое мастерство во всей своей красе. И, естественно, они ждут бурных аплодисментов от зрителей. Ну и никто не исключает, что жюри должны, в общем-то, всех отметить. И так оно и получается. Ольга Бурлакова:

Очень такой важный и серьезный вопрос. Вот сейчас, когда Европа закрывает от нас все двери и неправильно себя ведет, не по-дружески, наша страна всегда открыта, всегда гостеприимна. И дорогого стоит, что и вы, в силу, наверное, своего авторитета, и артисты зарубежные, европейские все равно приезжают. Как вам это удается?