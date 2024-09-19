В связи со стартом осеннего сезона и сокращением светового дня ГАИ 19 сентября начинает профилактические мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их цель – обеспечить безопасность уязвимых участников дорожного движения. Особое внимание предупреждению ДТП в темное время суток. Сотрудники Госавтоинспекции будут напоминать правила безопасного поведения, в том числе при движении на велосипедах и средствах персональной мобильности. Пешеходам разъяснят меры безопасности на переходах. С учетом сезонного фактора напомнят о необходимости и правилах использования фликеров.

Анна Банадык, официальный представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Запланировано проведение рейдовых мероприятий по отработке наиболее аварийно опасных участков дорог и пешеходных переходов с привлечением к ответственности нарушающих ПДД велосипедистов и пешеходов, а также игнорирующих соблюдение скоростных режимов и правила проезда переходов водителей. С начала года на дорогах страны в ДТП погибли 67 пешеходов и 27 велосипедистов. В каждом пятом случае погибшие находились в состоянии опьянения.