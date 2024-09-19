«Нашёлся» якобы пропавший в Беларуси гражданин Латвии. Парня задержали на границе с наркотиками

Очередная провокация латвийской стороны. Таможенные органы Беларуси заявили о вопиющем случае откровенно враждебных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередная провокация латвийской стороны. Таможенные органы Беларуси заявили о вопиющем случае откровенно враждебных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пункте пропуска «Григоровщина» наши таможенники задержали 23-летнего гражданина соседней страны, который пытался провезти в Беларусь запрещенное вещество. Наличие наркотика у молодого человека выявила служебная собака. Изначально латвиец этот факт отрицал, однако перестал упираться, когда при обыске под чехлом мобильного телефона обнаружили пакетик с амфетамином. Как пояснил гражданин, психотроп он употреблял, чтобы не уснуть за рулем.
Белорусские правоохранители задержали нарушителя, Витебской таможней возбуждено уголовное дело. О случившемся оперативно уведомили Министерство иностранных дел Латвии, а также родственников гражданина.
Однако, несмотря на это, в местных СМИ появились сообщения о том, что после пересечения белорусской границы латвиец якобы бесследно исчез. На одном из информационных порталов приводят и слова родственников, которые якобы не имеют представления, где находится юноша. Более того, латвийский МИД заявил, что процесс поисков осложняет, цитата, «правовая ситуация в Беларуси» и порекомендовал гражданам отказаться от поездок в нашу страну.