«Нашёлся» якобы пропавший в Беларуси гражданин Латвии. Парня задержали на границе с наркотиками

В пункте пропуска «Григоровщина» наши таможенники задержали 23-летнего гражданина соседней страны, который пытался провезти в Беларусь запрещенное вещество. Наличие наркотика у молодого человека выявила служебная собака. Изначально латвиец этот факт отрицал, однако перестал упираться, когда при обыске под чехлом мобильного телефона обнаружили пакетик с амфетамином. Как пояснил гражданин, психотроп он употреблял, чтобы не уснуть за рулем.

Белорусские правоохранители задержали нарушителя, Витебской таможней возбуждено уголовное дело. О случившемся оперативно уведомили Министерство иностранных дел Латвии, а также родственников гражданина.