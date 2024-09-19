Заседание «Женской двадцатки» пройдёт на форуме в Санкт-Петербурге

Ряд двусторонних встреч проведет председатель Совета Республики в Санкт-Петербурге. В Северной российской столице второй день Евразийского женского форума. Вопросы парламентского сотрудничества и реализацию союзных программ обсудят с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланирована и встреча с представителями Уганды. Дипломатические отношения с этим государством у Беларуси установлены в 1998 году. В Таврическом дворце участники форума работают по тематическим секциям. Обсуждают вопросы сотрудничества в предпринимательской сфере, кооперацию женщин в легкой промышленности. 19 сентября состоится презентация нового вида ткани, разработанной участниками тематического проекта совета Евразийского женского форума.

Инна Бельская, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства ОО «Опора России» в Ставропольском крае (Россия): Мы вернулись со статусом. Мы в свой регион вернулись со статусом. И женский комитет «Опоры» с прошлого раза вырос как минимум в три раза. Благодаря тому, что мы посещаем такие мероприятия и привозим отсюда информацию, связи, дружбу, коллаборации.

Лилия Гумерова, председатель Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального собрания России:

Наша секция «Женщины-ученые» пользуется огромной популярностью. Мы ее проводим уже в рамках Евразийского женского форума третий раз. Причем это не секция от форума до форума. Мы продолжаем потом работу над нашими проектами, нашими идеями. Сотрудничаем в рамках различных межпарламентских организаций. И сегодня, наверное, сложно найти то направление, где бы не были нужны научные знания.

Сегодня же состоится одно из главных событий форума – открытое заседание «Женской двадцатки». Мероприятие пройдет под девизом «выход на глобальный уровень: женские организации и многосторонние институты». Участники обсудят приоритеты организации на будущий год и то, как они соотносятся с задачами крупных международных объединений, таких, например, как ООН.