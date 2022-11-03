«Притягиваются друг к другу». Какие факторы влияют на выбор партнёра?
Только подкаблучник спрашивает у своей жены, можно ли ему сходить с друзьями на рыбалку. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Сколько анекдотов и шуток придумано на тему подкаблучников, но само слово звучит оскорбительно. Мы часто путаем понятия – безвольная личность и любящий муж. О том, почему многие отдают пальму первенства в отношениях женщине, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Есть семьи, где подкаблучник и его половинка прекрасно и долго живут вместе, и есть противоположные примеры. Мне кажется, что люди с такими бессознательными моделями семьи находят друг друга, можно сказать, даже с точностью до миллиметра. Так ли это?
Ирина Борисова, психолог:
Да, они притягиваются друг к другу.
Юлия Самусенко:
Почему так происходит? Говорят же, что, наоборот, противоположности притягиваются.
Евгений Кизина, выступает за равноправие в отношениях:
Подобное притягивает подобное.
Юлия Самусенко:
По-разному говорят.
Ирина Борисова:
Да. Есть много факторов, которые могут влиять на выбор партнера. Часто еще можно рассматривать такой фактор, как старший ребенок, младший ребенок в семье. Это тоже очень важно, как росли сиблинги. Например, если это была старшая сестра и младший брат – они сошлись, им вообще будет комфортно. Да, они выбрали. Ему удобно и комфортно, когда она принимает за него решения. Ей классно, что она управляет и у нее все под контролем. Она к этому привыкла, в этом росла. Они в этом варились, притянулись. Им вообще хорошо и здорово, живут они долго и счастливо.
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