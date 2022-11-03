«Притягиваются друг к другу». Какие факторы влияют на выбор партнёра?

Только подкаблучник спрашивает у своей жены, можно ли ему сходить с друзьями на рыбалку. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Сколько анекдотов и шуток придумано на тему подкаблучников, но само слово звучит оскорбительно. Мы часто путаем понятия – безвольная личность и любящий муж. О том, почему многие отдают пальму первенства в отношениях женщине, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Есть семьи, где подкаблучник и его половинка прекрасно и долго живут вместе, и есть противоположные примеры. Мне кажется, что люди с такими бессознательными моделями семьи находят друг друга, можно сказать, даже с точностью до миллиметра. Так ли это?