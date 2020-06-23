Лучше в утренние часы. Когда и как правильно формировать томаты

Опытные дачники знают: без правильного формирования томатов не удастся получить хороший урожай. Помидоры способны сильно разрастаться, благодаря формировке мы можем влиять на размер и массу плодов.

Андрей Чайковский, директор РУП «Институт овощеводства»:

Если не формировать томаты, то затрудняется их проветривание и они больше подвержены заболеваниям. Формировку томатов лучше проводить в утренние часы, до 10 часов, когда растения хрупкие, сочные и легко обрываются листья и пасынки.

Если оставить пасынки, вам не удаться получить крупные и сочные помидоры, вырастить много зелени с мелкими плодами. Повторять эту процедуру нужно даже после начала сбора урожая.

Андрей Чайковский:

На кисти томатов может сформироваться до 20 цветков, но чтобы получить крупные, красивые плоды, нам необходимо их оставить не более пяти.

Одновременно с удалением цветков проводим пасынкование – удаляем побеги в пазухах листьев, оставляя пенек длиной не более 1 см. Повторяйте эту процедуру в течение всего лета и ваши томаты будут радовать вас богатым урожаем.