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Лучше в утренние часы. Когда и как правильно формировать томаты

23 июня 2020 08:51
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Опытные дачники знают: без правильного формирования томатов не удастся получить хороший урожай. Помидоры способны сильно разрастаться, благодаря формировке мы можем влиять на размер и массу плодов.

Лучше в утренние часы. Когда и как правильно формировать томаты -1

Андрей Чайковский, директор РУП «Институт овощеводства»:
Если не формировать томаты, то затрудняется их проветривание и они больше подвержены заболеваниям. Формировку томатов лучше проводить в утренние часы, до 10 часов, когда растения хрупкие, сочные и легко обрываются листья и пасынки.

Лучше в утренние часы. Когда и как правильно формировать томаты -4

Если оставить пасынки, вам не удаться получить крупные и сочные помидоры, вырастить много зелени с мелкими плодами. Повторять эту процедуру нужно даже после начала сбора урожая.

Лучше в утренние часы. Когда и как правильно формировать томаты -7

Андрей Чайковский:
На кисти томатов может сформироваться до 20 цветков, но чтобы получить крупные, красивые плоды, нам необходимо их оставить не более пяти.

Лучше в утренние часы. Когда и как правильно формировать томаты -10

Одновременно с удалением цветков проводим пасынкование – удаляем побеги в пазухах листьев, оставляя пенек длиной не более 1 см. Повторяйте эту процедуру в течение всего лета и ваши томаты будут радовать вас богатым урожаем.

Лучше в утренние часы. Когда и как правильно формировать томаты -13

Соблюдайте правила формировки и не перегружайте растение.

# Растения и цветы # общество # Андрей Чайковский # Вера Позняк # Фотофакт # растения

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