Наталья Кочанова: ситуация в стране напрямую зависит от каждого белоруса

Новости Беларуси. Выполнение прогнозных социально-экономических показателей – это первостепенная задача. Экономика прежде всего. Об этом и не только говорили 2 декабря в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель верхней палаты Национального собрания, уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова провела очередное совещание с главами администраций города. Спикер акцентировала внимание, что в конце 2022 года будут подведены итоги и дана оценка работе местных органов власти. А также призвала руководство столицы оценить имеющиеся в Минске предприятия, при личной встрече обсудить все вопросы.