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Наталья Кочанова: ситуация в стране напрямую зависит от каждого белоруса

02 декабря 2022 16:08
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Новости Беларуси. Выполнение прогнозных социально-экономических показателей – это первостепенная задача. Экономика прежде всего. Об этом и не только говорили 2 декабря в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наталья Кочанова: ситуация в стране напрямую зависит от каждого белоруса-1

Председатель верхней палаты Национального собрания, уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова провела очередное совещание с главами администраций города. Спикер акцентировала внимание, что в конце 2022 года будут подведены итоги и дана оценка работе местных органов власти. А также призвала руководство столицы оценить имеющиеся в Минске предприятия, при личной встрече обсудить все вопросы.  

Наталья Кочанова: ситуация в стране напрямую зависит от каждого белоруса-4

Там, где есть возможность, нужно подтянуть показатели. Наталья Кочанова напомнила, что ситуация в стране напрямую зависит от каждого белоруса.  

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# Экономика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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