Можно ли развить в себе чувство юмора? Объяснил магистр психологии

Александр Меженный, ведущий: Есть ли у юмора пол? Мне кажется, женщины немного по-другому устроены. Они могут посмеяться, но не генерируют его.

Как развить в себе чувство юмора и что делать, если человек не понимает шуток? Об этом и не только поговорили с гостем.

Денис Северов, магистр психологии:

У огромного количества психологических проблем нет гендерного разделения, так и у чувства юмора. Мужчинам хочется верить, что уж мы-то по-настоящему умеем создавать шутки, юмор. Нам нравится, когда девушки улыбаются.

Александр Меженный:

Если у человека нет чувства юмора? Стоит ли с ним шутить?

Денис Северов:

У человека, который умеет шутить, нет избыточной важности, пафоса. Когда мы встречаем таких людей, они очень важные, у меня появляется желание внести маленькую зацепку, чтобы посмотреть на реакцию человека. Юмор – это одна из первых возможностей узнать человека получше. Чувство юмора – это качество, хорошая самооценка. Люди с низкой самооценкой любой юмор воспринимают на свой счет, тут же прячутся и говорят, что не хотят иметь с вами дело. Второе – это интеллект, это начитанность, широта мышления.