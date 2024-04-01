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Можно ли развить в себе чувство юмора? Объяснил магистр психологии

01 апреля 2024 08:56
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Как развить в себе чувство юмора и что делать, если человек не понимает шуток? Об этом и не только поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Северов, магистр психологии.

Александр Меженный, ведущий:
Есть ли у юмора пол? Мне кажется, женщины немного по-другому устроены. Они могут посмеяться, но не генерируют его.

Можно ли развить в себе чувство юмора? Объяснил магистр психологии-1

Денис Северов, магистр психологии:
У огромного количества психологических проблем нет гендерного разделения, так и у чувства юмора. Мужчинам хочется верить, что уж мы-то по-настоящему умеем создавать шутки, юмор. Нам нравится, когда девушки улыбаются.

Александр Меженный:
Если у человека нет чувства юмора? Стоит ли с ним шутить?

Денис Северов:
У человека, который умеет шутить, нет избыточной важности, пафоса. Когда мы встречаем таких людей, они очень важные, у меня появляется желание внести маленькую зацепку, чтобы посмотреть на реакцию человека. Юмор – это одна из первых возможностей узнать человека получше. Чувство юмора – это качество, хорошая самооценка. Люди с низкой самооценкой любой юмор воспринимают на свой счет, тут же прячутся и говорят, что не хотят иметь с вами дело. Второе – это интеллект, это начитанность, широта мышления.

Подробности в видео.

# Психология # общество # Денис Северов # Александр Меженный # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Екатерина Яцкевич

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