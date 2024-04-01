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Вадим Елфимов: польские фермеры устроили более 500 блокад на дорогах, чтобы перехватить фуры из Украины

01 апреля 2024 08:08
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: польские фермеры устроили более 500 блокад на дорогах, чтобы перехватить фуры из Украины-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Где должен быть крестьянин весною? Конечно, в поле, на земле. Где ж ему еще быть – готовить урожай этого года, готовиться к пахоте, затем к посеву. Выглядывать в облаках ясное солнышко, замерять влажность и температуру земли-кормилицы.

А вот польские фермеры все сейчас почему-то на асфальте! Разложили пожитки, скамейки, кровати, трактора и скотину. Почему? Потому что на пригретом асфальте им теплее, чем в нетопленых их домах? Высокие цены на энергоносители, как грабители, ворвались в их хаты и выгнали хозяев под первые лучи солнца? Не без этого, конечно. Но есть мотив посильнее. А зачем вообще что-то сеять, если в Польше это совершенно бессмысленно. И мало того, даже разорительно. А все из-за дешевого зерна, которое завозят из Украины.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов

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