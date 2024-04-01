Нарушений правопорядка на Пасху не зафиксировано – МВД

В католических храмах Беларуси прошли торжества, посвященные Пасхе. В местах массового скопления людей безопасность обеспечивали правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным МВД, нарушений общественного порядка не зафиксировано. Оперативная обстановка в Беларуси остается стабильной и контролируемой.

Александр Купченя, начальник ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

Общественный порядок в местах массового пребывания верующих охраняли усиленные наряды милиции и военнослужащие внутренних войск. Правоохранители были ориентированы на оказание помощи людям, их защиту, предупреждение противоправных действий. Нарушений правопорядка, а также чрезвычайных происшествий в местах проведения богослужений не допущено.

Ну а сегодня, 2 апреля, второй день Пасхи у католиков. Во многих регионах Беларуси принято ходить в гости к родным и знакомым и обмениваться крашеными яйцами.