Лошица, «Минск Мир»… Где в столице построят новые медицинские объекты?

Новости Беларуси. В столице в ближайшие два года пройдет модернизация материально-технической базы системы здравоохранения. Также в планах строительство новых медицинских объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К середине 2023 года будет построен и введен в эксплуатацию корпус трансплантации костного мозга и стволовой клетки в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. В 4-й больнице – урологический корпус, а в 11-й – хирургический. Также будет построена поликлиника в Лошице. А в «Минск Мире» их появится две: для детей и взрослых.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы проанализировали 2019-й, 2020-й, 2021-й и вот истекший промежуток 2022 года, чтобы получить объективную картину. Мы проанализировали существующую материально-техническую базу и возможности сегодня размещения каких-либо новых отделений при увеличении численности населения на существующих территориях. Еще одна из задач – максимальное использование имеющихся площадей, имеющегося оборудования. Ну и самое главное – создание максимальной доступности и качества оказания медицинской помощи.