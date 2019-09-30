«Лось очень любит грузди и мухоморы». Минский зоопарк примет в дар овощи и другую еду
Чем кормят животных зимой в зоопарке, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Рацион питания, безусловно, меняется: он увеличивается на 50%, дается гораздо больше мяса хищным, для птиц дается живой корм. Медведь, бывает, выходит в зимний период.
Почему медведь сосет лапу?
Ольга Колмакова:
У него образовывается корка на лапе, как своеобразная аллергия, все чешется и поэтому он сосет лапу – таким образом он избавляется от неприятного зуда.
Можно ли в зоопарк приносить с собой какие-то лакомства для животных?
Ольга Колмакова:
Посетителям запрещено кормить животных. Но дело в том, что сейчас осень и у наших огородников очень много есть излишков урожая, поэтому можно привезти в зоопарк: и тыкву, и кабачки, и картошку, и сладкие яблоки – мы с удовольствие все это примем. Наш лось очень любит грибы: грузди, мухоморы и сыроежки. Он с удовольствием полакомится. Вот таким дарам мы будем очень рады.
Некоторые норовят принести нам хлебушек с плесенью, потому что жалко выбрасывать, капусту, которая подмерзла. Животным эти продукты противопоказаны! И особенно хочется напомнить: в холодное время года не стоит кормить животных и бросать овощи. Животные у нас покормлены. Бросили овощи, они замерзли, животное проглотило ледышку и это очень может навредить здоровью, потому что в зимний период вся еда дается в теплом виде. Если это компот, подогревается, каша комнатной температуры, но а в летний период, наоборот, чтобы было прохладно: дается холодный компот, замораживаются фрукты, делается своеобразное мороженое.
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