«Лось очень любит грузди и мухоморы». Минский зоопарк примет в дар овощи и другую еду

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка: Рацион питания, безусловно, меняется: он увеличивается на 50%, дается гораздо больше мяса хищным, для птиц дается живой корм. Медведь, бывает, выходит в зимний период.

Ольга Колмакова: У него образовывается корка на лапе, как своеобразная аллергия, все чешется и поэтому он сосет лапу – таким образом он избавляется от неприятного зуда.

Можно ли в зоопарк приносить с собой какие-то лакомства для животных?

Ольга Колмакова:

Посетителям запрещено кормить животных. Но дело в том, что сейчас осень и у наших огородников очень много есть излишков урожая, поэтому можно привезти в зоопарк: и тыкву, и кабачки, и картошку, и сладкие яблоки – мы с удовольствие все это примем. Наш лось очень любит грибы: грузди, мухоморы и сыроежки. Он с удовольствием полакомится. Вот таким дарам мы будем очень рады.