Не вырастить хулигана. Кто в ответе за воспитание детей: школа или родители

Новости Беларуси. Известные события в гомельской школе заставили сильно задуматься над темой воспитания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Смотрите, какое определение: это воздействие общества на развивающегося человека – ребенка. В некоторых источниках – воздействие конкретно родителей и школы. И в вопросе главенствования вроде бы ответ очевиден: всё начинается с семьи.

Но опять-таки ситуация в гомельской школе показала: далеко не все родители считают именно так, перекладывая ответственность за воспитание ребенка исключительно на школу. «Вы должны». Наверное, это одна из самых популярных фраз родителей в отношении учителей. Правда, про собственное родительское долженствование помнят не все. Что такое семейное воспитание и почему именно семья – основа основ? Разбиралась корреспондент Анастасия Дехтяр.

Уже сегодня стук в дверь и фраза «Откройте, милиция!» не вызывает в этой квартире нервный тик. Сынок Игорь уже не чудит, а значит, участковый инспектор по делам несовершеннолетних заходит к хулигану в завязке скорее так, из вежливости, ну и для профилактики.

Игорь Саульченко:

У нас были не самые приятные люди в компании, они тоже нарушали закон. И мне захотелось. Было шесть статей: четыре кражи, одно распитие, одно избиение.

Исповедь юного нарушителя. От стыда парень опускает глаза, а легкое смятение выдает – толк будет, ведь пробужденная совесть – индикатор исправления. Чернеть биография Игоря начала в 13 лет.

Александр Саульченко, отец Игоря:

Я был ранее разведен. По суду ребенок с матерью оставался жить. Мать скончалась. А я ребенка не брошу. Все недостатки воспитания вылезли. Люди рождаются все одинаковыми, потом в них что-то закладывается. И если какое-то время упустить, наверстывается тяжело. Но наверстаем!

Точкой невозврата для Игоря стала маячащая спецшкола закрытого типа. Трудный подросток испугался. Помогла и воспитательная всесторонняя массированная атака: подключился отец, правоохранители, социальные педагоги. Теперь 17- летний парень учится в колледже на токаря и слесаря по ремонту авто, в планах – поступить в вуз. Игорь Саульченко:

Хотел поблагодарить наших инспекторов, всё МВД: они ставят людей на правильный путь, направляют в нужное русло. Социальных педагогов, психологов – всех, кто работает с такими людьми, которые пошли по наклонной. Крутой парень – это тот, кто увлекается саморазвитием, нежели выпивает или что-то крадет, или кого-то бьет.

Из классики: «маленькие детки – маленькие бедки». Психологи уверяют: акценты сместились. Сейчас самый трудный возраст – 8-13 лет. Сергей Потапенко в должности участкового ИДН три года. Опираясь на практику, констатирует: растет количество правонарушений, совершенных детьми до 14 лет. В то же время антистатистика обратно пропорциональная с 16-летними.

Сергей Потапенко, участковый инспектор по делам несовершеннолетних Московского РУВД Минска:

Многое зависит от родителей, от самих детей. Если родители оказывают нам содействие, если это полные семьи, дети, как правило, исправляются. Срыв урока можно приравнять к срыву деятельности организации и привлечь к ответственности. Учитель вправе написать заявление за оскорбление, если обзываются. В моей практике тоже было, когда учащиеся открыто грубили учителям, оскорбляли, тогда проводились проверки в рамках административного Кодекса Республики Беларусь.

Топку дискуссий разжигают и вырвавшиеся из школьных стен резонансные факты. А дальше – общественный анализ: кто прав, кто виноват? И главное, с чего вдруг дети – нигилисты?

Киножурнал «Ералаш» 45 лет пускай и с юмором, но оголяет совсем несмешные темы. Дети и учителя не раз становились героями миниатюр. А значит, как говорится, есть прецедент. Евгений Ливянт: «Учитель воспитывает своим примером» Вот только в кино мораль всегда прописная. Кнопки на стуле учителя, вываливающийся скелет из шкафа, спрятанный мел – мелкие шалости, которые были во все времена, однако нынче такие «дела житейские» уж как-то сильно трансформировались.

Школа или родители? В воспитательном вопросе оба ответчика, определяя главенствующую роль, все чаще переводят стрелки. Вот и получается диспаритет. Уравновесить сложный процесс смогут не философские пассажи, а четкое разграничение и понимание своей ответственности и целей.

Андрей Григорьев, член общественно-консультативного совета при Министерстве образования Беларуси:

Учителя должны заниматься своей прямой обязанностью – давать знания. Прежде чем ребенок идет в школу, он шесть лет как минимум находится дома с родителями, в лучшем случае ходит в детский сад. До шести лет всё закладывается, а потом уже начинает это всё вылезать. Между школой и родителями должен заключаться некий социальный контракт, где будет четко прописано, на что имеют право учителя, родители, ученики. И у кого какие обязанности.





В кабинете соцпедагога радужно сияет карта – это что-то эклектичное, реальный микс доски позора и почёта. В фокусе – семь школьников, заядлых нарушителей правопорядка, и каждый зарабатывает свои исправительные плюсы. Впрочем, отражаются здесь и минусы.

9-классник Илья в поле зрения правоохранителей попал в 13 лет. Плохая компания, знакомство с алкоголем, кочевой образ жизни – пару раз уходил из дома, а однажды даже из заточения убегал через окно. В общем, нелады с законом привели к тому, что парень стал регулярным посетителем совета профилактики школы. Причем родители повлиять на неуправляемого сына никак не могли. Вернули на путь истинный, что называется, всем миром.

Илья Дундер, ученик 9 класса СШ № 30 Минска:

Я по-хамски относился к своим родителям, но теперь я их люблю и стараюсь исправиться.

Любовь Радоман, социальный педагог СШ № 30 Минска:

Главной проблемой является недостаточная связь в тандеме «школа – семья». Внутренняя культура – это и воспитание, и семейные ценности, и общечеловеческие ценности, которые прививаются не только на уроках, но и в семье. Наш опыт показывает, что нет связи между правонарушением и характером семьи: полная – неполная, благополучная или нет. Всё зависит от ситуации, от случая. Более того, мы удивляемся, когда в благополучной интеллигентной семье ребенок совершает такие деяния.

Как говорится, глупые люди ищут виноватых, умные решают проблемы. В этой школе сор из избы предпочитают не выносить, здесь, как правило, все конфликты растворяются миротворческим путем. Уже несколько лет для этих целей работает служба медиации. Десятки разрешенных споров, причем ситуации бывали разные.

Анастасия Бородкина, школьный медиатор:

Был конфликт с молодым человеком и учительницей. Молодой человек вел себя развязно, хамил учительнице. С учителем и этим учеником проводилась процедура медиации. Самое главное, чтобы решение конфликта интересовало обе стороны.

Еще вчера он сидел за школьной партой, а сегодня уже стал на один шаг ближе к учительской кафедре. Первокурсник педуниверситета с выбором будущей профессии определился давно, в семье династия педагогов, работа с детьми не пугает, ведь мужчине-учителю, уверен, проще будет установить дисциплинарные рамки.

Артем Кастелей, студент БГПУ имени М. Танка:

Должна быть золотая середина между поощрениями и наказаниями. Когда родитель отправляет ребенка в школу, он должен прививать некоторые моральные нормы поведения в обществе. Придя в школу, у ребенка меняется социальный статус, должны быть представления, как себя вести со сверстниками, с учителем. Это все-таки обязанность родителей. Со стороны учителя его обязанность – показать ученику, что у него в школе есть свои обязанности и права.