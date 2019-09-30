«Зубр Барон стал отцом, он так волновался, что разбомбил домик, поэтому ремонта прибавилось». Как животных в зоопарке готовят к зиме

В Минском зоопарке животных начали готовить к зимовке. Как происходит этот процесс? И чем мы можем помочь обитателям вольеров? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – методист Минского зоопарка – Ольга Колмакова. Как происходит подготовка к зимовке животных в зоопарке? Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

В первую очередь, все зависит от температурного режима и от температуры воздуха на улице. Конечно же, мы готовимся заранее, все обследуется, изучается, как работают обогреватели, как проходит процесс отключения отопления, все ли готово, готовится технический специальный паспорт к отоплению и наши зоотехники контролируют. Если стало холодно, то нашим животным включают обогреватели. Отопление у нас включается, как в детских садах и в школах. Каким животным раньше всех включают отопление? Ольга Колмакова:

Это, в первую очередь, наши экзотические животные: павлины, попугаи, обезьяны. Их вольеры обустроены так, что они могут, когда тепло – выйти на улицу, когда холодно, зоотехники контролируют, чтобы животное не выходило на улицу, домик перекрывается и животные находятся в тепле. Поэтому наши животные не могут замерзнуть, всегда это делается планово, начиная с сентября.

Им ставят такие же обогреватели, как у людей? Ольга Колмакова:

Это обычные обогреватели, кому-то еще необходим ультрафиолет. Покупаются заранее ультрафиолетовые лампы. Потому, что их часто используют, они выходят из строя, поэтому приходиться контролировать. Животные заходят в вольер, это значит, что до тепла мы уже их не увидим? Ольга Колмакова:

Это, все-таки, миф, я его хочу развеять, потому что в вольерах, которые находятся в тепле, есть стекло и можно всех наших экзотических животных увидеть: и попугайчиков, и обезьянок.

Есть же такие морозоустойчивые животные, которым любая температура, любой минус нипочем. Для них ничего не делается? Ольга Колмакова:

Такие животные у нас тоже есть в зоопарке. Я очень давно работаю в зоопарке и наблюдаю каждый год, каждую зиму, как страусы прекрасно гуляют по снегу, верблюдам очень нравится гулять в холодную погоду.

Наш медведь Тристан будет зимовать в новой клетке и в своей новой берлоге. У нас отремонтированы новые вольеры для фазанов, муфлонов и для лани. Конечно, существует специальная комиссия, которая ходит ежеквартально накануне зимы проверять, что нужно отремонтировать, что нужно подкрасить. Зоотехники смотрят, кому нужно подложить солому и сено. Был интересный факт: наш зубр Барон в этом году стал отцом чудесных двойняшек, он так волновался, что разбомбил домик, поэтому ремонта прибавилось. Многие животные в дикой природе сами для себя строят какое-то жилье. Стараетесь ли вы в вольерах что-то повторить? Принимает ли участие в этом животное: облагораживает или что-то дополняет? Ольга Колмакова:

Мы даем нашим животным шанс. Мы кладем сено, солому, опилки и некоторые животные начинают разрывать, подрывать, что-то благоустраивать, конечно, им же нужно как-то помогать жить в неволе. Они любят этим заниматься. Когда медведю кладут сено в берлогу, первый признак, что он ляжет в спячку, если он закрыл свой проход сеном, значит, мишка лег спать.