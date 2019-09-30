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В течение недели белорусы получат СМС о проведении переписи населения

30 сентября 2019 06:47
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Новости Беларуси. На этой неделе белорусы получат СМС-сообщения, которые напомнят о проведении важной статистической кампании. Перепись населения стартует 4 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение недели белорусы получат СМС о проведении переписи населения-1

Уже во вторник, 1 октября начнет работу единый колл-центр, в который граждане смогут обратиться за дополнительной информацией.

Инна Медведева ответила на семь главных вопросов о переписи населения-2019

Перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях. Переписаться можно будет через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика.

В течение недели белорусы получат СМС о проведении переписи населения-4

Того, кто до 18 октября заполнит анкету в интернете, удалят из списков, и переписчики к ним не придут.

Первую информацию о численности населения Белстат предоставит в феврале 2020 года.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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