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30 сентября синоптики повысили уровень опасности с жёлтого до оранжевого

30 сентября 2019 07:02
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Новости Беларуси. С желтого до оранжевого. Синоптики 30 сентября повысили уровень опасности в связи со штормовым предупреждением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 сентября синоптики повысили уровень опасности с жёлтого до оранжевого-1

Ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду по юго-западу Беларуси, а во вторник – на большей части территории страны. Будет дождливо, в некоторых районах ожидаются грозы, в ночные и утренние часы местами слабый туман.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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