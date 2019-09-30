30 сентября синоптики повысили уровень опасности с жёлтого до оранжевого

Новости Беларуси. С желтого до оранжевого. Синоптики 30 сентября повысили уровень опасности в связи со штормовым предупреждением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду по юго-западу Беларуси, а во вторник – на большей части территории страны. Будет дождливо, в некоторых районах ожидаются грозы, в ночные и утренние часы местами слабый туман.