«Ломаться особо нечему». Почему выгоднее покупать электромобили?

Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Ставится вопрос, чтобы скорость зарядки машины электрической была сопоставима по времени с заправкой машины с ДВС»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Какой экономический эффект вы видите от электромобилей?