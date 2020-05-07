«Ломаться особо нечему». Почему выгоднее покупать электромобили?

Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира».
«Ставится вопрос, чтобы скорость зарядки машины электрической была сопоставима по времени с заправкой машины с ДВС»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Какой экономический эффект вы видите от электромобилей?
Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
Если брать малолитражки, то, наверное, где-то в 2-3 раза дешевле, чем бензиновые автомобили. Плюс даже по обслуживанию. Если двигатель внутреннего сгорания – 1.200 деталей, то в электромобиле их на порядки меньше. Поэтому ломаться особо нечему.