Прямой эфир

В Беларуси утвердили приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности. На что сделали ставку?

07 мая 2020 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал глава государства.  

В Беларуси утвердили приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности. На что сделали ставку?-1

Ставка сделана на развитие информационных, медицинских, машиностроительных и агропромышленных технологий, а также энергетики, строительства и рационального природопользования. Это позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных и значимых для развития экономики и социальной сферы научных исследованиях.  

Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль» (читать далее).   

# Инновации # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году
07 мая 2020 10:37

Александр Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году

«Ставится вопрос, чтобы скорость зарядки машины электрической была сопоставима по времени с заправкой машины с ДВС»
07 мая 2020 10:35

«Ставится вопрос, чтобы скорость зарядки машины электрической была сопоставима по времени с заправкой машины с ДВС»

Белевич об электромобилях: «Развитие получит не Минск, а какие-то областные центры, поселения с частной застройкой»
07 мая 2020 10:31

Белевич об электромобилях: «Развитие получит не Минск, а какие-то областные центры, поселения с частной застройкой»