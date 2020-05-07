В Беларуси утвердили приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности. На что сделали ставку?

Новости Беларуси. В Беларуси утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал глава государства.

Ставка сделана на развитие информационных, медицинских, машиностроительных и агропромышленных технологий, а также энергетики, строительства и рационального природопользования. Это позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных и значимых для развития экономики и социальной сферы научных исследованиях.