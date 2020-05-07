Александр Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году

Новости Беларуси. Президент подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году. Создана госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году. Создана госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее возглавит вице-премьер Игорь Петришенко. В состав войдут члены правительства, парламентарии, представители общественных организаций и работники контролирующих органов.
Комиссия займется мониторингом поступления в вузы и колледжи, а также сможет оперативно принимать меры по устранению нарушений законодательства. Кроме того, граждане смогут обратиться сюда с любым вопросом о ходе вступительной кампании.