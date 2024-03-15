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Белорусские арбузы, виноград и персики. Почему южным культурам комфортно расти в наших условиях?

15 марта 2024 21:03
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Сегодня никого не удивишь арбузами, виноградом и персиками белорусской селекции, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Царица южных полей (кукуруза) прекрасно растет даже в северных регионах. А представители сельскохозяйственных наук предрекают в скором времени и отечественные бананы.

Белорусские арбузы, виноград и персики. Почему южным культурам комфортно расти в наших условиях?-1

Светлана Кузьмич, первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
Виноград стали разводить в южных районах. Например, в Бресте. Приезжали из Италии виноделы, которые говорили, что сейчас в Италии они уже не могут выращивать этот виноград, который раньше использовали в виноделии, потому что там очень жарко. А теперь его можно выращивать в Бресте.

Климат в Беларуси будет как в Турции, уверяют специалисты. Есть и другая сторона потепления.

Белорусские арбузы, виноград и персики. Почему южным культурам комфортно расти в наших условиях?-4

Иван Русских, заведующий лабораторией Республиканского центра экологии и краеведения:
Более южные территории нашей страны испытывают дефицит влаги в связи с изменением климата, появилась дополнительная климатическая зона в нашей стране, более засушливая и жаркая. От ученых, исследователей, хозяйственников требуется адаптировать наши хозяйства к изменению климата.

«Климату и природе все хорошо». Как изменения влияют на экологию – подробности здесь.

# Природные явления # общество

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