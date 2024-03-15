Белорусские арбузы, виноград и персики. Почему южным культурам комфортно расти в наших условиях?

Царица южных полей (кукуруза) прекрасно растет даже в северных регионах. А представители сельскохозяйственных наук предрекают в скором времени и отечественные бананы.

Светлана Кузьмич, первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

Виноград стали разводить в южных районах. Например, в Бресте. Приезжали из Италии виноделы, которые говорили, что сейчас в Италии они уже не могут выращивать этот виноград, который раньше использовали в виноделии, потому что там очень жарко. А теперь его можно выращивать в Бресте.

Климат в Беларуси будет как в Турции, уверяют специалисты. Есть и другая сторона потепления.