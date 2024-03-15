Прямой эфир

«Климату и природе всё хорошо». Как изменения влияют на экологию?

15 марта 2024 20:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Природе ни жарко, ни холодно от тех изменений, которые в ней происходят. По-настоящему они волнуют лишь человека с точки зрения его комфорта, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

«Климату и природе всё хорошо». Как изменения влияют на экологию?-1

Иван Русских, заведующий лабораторией Республиканского центра экологии и краеведения:
Климату и природе все хорошо. Оценочные суждения может делать только человек. Если что-то может быть плохо, то это всегда может быть плохо только для человека. Будет Земля покрыта полностью льдом или будет она покрыта густыми лесами. У природы нет суждений относительно самой себя: хорошо это или плохо. Судить может только человек в приложении к своему благополучию.

В Беларуси идеальные климатические условия? Мнение – подробности здесь.

# Природные катаклизмы # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси идеальные климатические условия? Мнение
15 марта 2024 20:57

В Беларуси идеальные климатические условия? Мнение

Ураганы с именами. Для чего дают названия природным катаклизмам?
15 марта 2024 20:54

Ураганы с именами. Для чего дают названия природным катаклизмам?

Эта белоруска участвовала в написании Конституции 1994 года – биться приходилось за каждое слово!
15 марта 2024 20:52

Эта белоруска участвовала в написании Конституции 1994 года – биться приходилось за каждое слово!