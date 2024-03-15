В Беларуси идеальные климатические условия? Мнение

Еще в начале прошлого века американский географ Хантингтон вывел идеальные климатические условия: средняя температура в 18 градусов Цельсия, а средняя влажность – 80 %. Он считал, что нужно жить там, где есть несколько прохладных, но не холодных месяцев зимой; несколько теплых, но не жарких месяцев летом. И не поверите: Беларусь все ближе к идеальному климату, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Иван Русских, заведующий лабораторией Республиканского центра экологии и краеведения:

Мы живем в невероятном комфорте, если говорить о Беларуси. Я много путешествовал, я много видел, как люди живут в других странах. Мы живем в невероятных и комфортных условиях. Мы должны все сделать для того, чтобы эти комфортные условия остались нашим потомкам.