Литва закрыла 2 КПП на границе с Беларусью: как изменилась работа переходов?

К ситуации на белорусско-литовской границе, где продолжают расти очереди. Как заявлял наш погранкомитет, после того, как Вильнюс в одностороннем порядке закрыл еще 2 КПП, пробки из большегрузов выросли на 57 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в очередях вынуждены стоять и простые литовцы, которые посещают Беларусь по безвизу. С ними пообщался Глеб Прокофьев, который на неделе отправился на границу.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

С приходом весны – очередная порция ограничений от литовцев. Как и обещали, после полуночи 1 марта литовские пограничники закрыли погранпереход «Лаворишкес». Сейчас за моей спиной устанавливают металлические ограждения. Железный занавес продолжает опускаться.

Знак, запрещающий въезд, в эту ночь повесили и в пункте пропуска «Райгардас». Его работу литовцы тоже приостановили. И здесь без трудностей перевода, ведь «окно в Европу» литовские рабочие закрывали на русском языке. Это вылезет боком – Лукашенко о желании Польши, Литвы и Латвии полностью закрыть границы с Беларусью

Стоп, стоп, а нет, попал я. В «Котловке» задолго до полуночи примерно в полдесятого вечера литовские пограничники свою работу поставили на паузу. Где-то через час они продолжили нехотя впускать легковушки, фуры и велосипеды. За полчаса до весны удалось прорваться в Беларусь и лисе. Никак иначе: зверский интерес к нашей стране.

Но не все желающие в этот поздний вечер оказались в Литве. Порядка 20 дальнобойщиков остались за бортом обстоятельств, при том, что в статусе ожидания пересечения рубежа они находились уже трое суток. В прямом смысле: таможня соседей не дала добро! У финишной прямой, буквально в нескольких шагах от белорусско-литовской черты литовцы развернули даже фуру с номерами Евросоюза. ГПК Беларуси дал ответ на решение Литвы закрыть два трансграничных коридора.

Могли бы немного предупредить и не пускать в нейтралку. А так, в принципе, ничего неожиданного. Знали, куда едем. Пересечь белорусско-литовскую границу 29 февраля стало своеобразной лотереей. Литовцы своим блок-решением подкинули неподъемный груз проблем перевозчикам.

Я еду из Китая, и у меня документы заканчиваются сейчас, в 00 часов. И, получается, если я не проеду здесь до 0 часов, то все...

Гвидас Вильчаускас буквально проскакивает под опускающийся шлагбаум. В Беларусь он приезжал повидаться с родственниками. Всегда возвращается не с пустыми руками. Как и других литовцев, его привлекает цена и качество наших продуктов. Есть у него и другие причины вернуться в Беларусь. Литовцев тянет в Беларусь! Почему иностранцы надолго оседают в Синеокой?

Гвидас Вильчаускас, житель Литвы:

Подышать воздухом свободы.

– А почему воздух в Беларуси свободнее, чем в Литве?

– СМИ передают, что в Беларуси диктатура, но не чувствуется этого. «Вбежать в последний вагон» попыталась и семья литовцев, которые решили не представляться. Боятся репрессий со стороны властей. Несмотря на запугивание официального Вильнюса, в нашу страну они приезжают на шопинг. У нас нынче дешевле.

Сегодня в последний день мы ездили парфюмерии купить…

– Продукты взять подешевле, потому что у нас в Литве дороже.

– Сейчас не знаю. Сейчас надо через Медники – от нас это далеко, а, может, и ездить не будем.

Похоже, этого как раз и добивается правительство Литвы. Хотя дорогу к истине им привычнее вымостить псевдоблагими намерениями. Вот официальная позиция о причинах закрытия границ, озвученная местным журналистам.