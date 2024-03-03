Литовцев тянет в Беларусь! Почему иностранцы надолго оседают в Синеокой?

К ситуации на белорусско-литовской границе, где продолжают расти очереди. Как заявлял наш погранкомитет, после того, как Вильнюс в одностороннем порядке закрыл еще 2 КПП, пробки из большегрузов выросли на 57 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в очередях вынуждены стоять и простые литовцы, которые посещают Беларусь по безвизу. Литва закрыла 2 КПП на границе с Беларусью: как изменилась работа переходов? Несмотря на запреты литовцев тянет в Беларусь. И некоторые из них остаются здесь надолго. Виктор Ляхович вместе с родителями из Латвии в 70-х переехал в Литву. После распада СССР в Прибалтике найти работу стало совсем не просто.

Виктор Ляхович, гражданин Литвы:

Все заводы и фабрики позакрывались. Люди – кто по заграницам, кто в какие бизнесы. Держали покраску автомобилей. Работал сантехником на фирме.

Небольшая зарплата, европейские цены на продукты и квартплата за жилье. Все это заставило бежать в Беларусь. Тем более здесь жили дедушка и бабушка. А ковидный локдаун стал последней каплей. Сейчас он и сыновья живут в Островце. А мать в приграничной деревне Лоси. Виктор Ляхович:

Я никогда так не чувствовал себя… Сейчас к старости идет. Дети тоже здесь сидят, и всем все хорошо. Здесь и дома тепло, и чистенько, все убрано. Продукты хорошие. Блок на границе от литовских властей Виктора не пугает. Уверен, это ружье стреляет в свою же литовскую ногу.