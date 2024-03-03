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«100% убийств раскрыто» – Геннадий Казакевич о криминогенной обстановке в Беларуси

03 марта 2024 16:51
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В МВД Беларуси констатируют снижение уровня преступности в стране. Об этом заявил замминистра ведомства в программе «Неделя» на СТВ. Причем это не единовременный феномен, а устойчивый нисходящий тренд.

«100% убийств раскрыто» – Геннадий Казакевич о криминогенной обстановке в Беларуси-1

«У нас меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, разбоев, изнасилований, краж. Что характерно, 100 % убийств раскрыто, 100 % разбоев раскрыто, 100 % тяжких телесных повреждений раскрыто», – добавил Геннадий Казакевич. Это говорит о профессионализме и эффективности работы белорусской милиции.

# Милиция Беларуси # общество # Геннадий Казакевич

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