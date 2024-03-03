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Как с помощью TikTok устраивают мятежи? Замминистра МВД о технологиях в действии

03 марта 2024 16:51
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Белорусские правоохранители активно перенимают зарубежный опыт для борьбы с преступлениями, совершенными с помощью высоких технологий. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Беларуси в программе «Неделя» на СТВ.

Как с помощью TikTok устраивают мятежи? Замминистра МВД о технологиях в действии-1

Интернет-платформы несут опасность для молодых умов. «Следующая революция будет революцией TikTok. И она совсем не так безобидна», – заявил Геннадий Казакевич. «Например, год назад в Российской Федерации по щелчку в TikTok 40 тысяч молодых людей вышли на улицы, и они дрались с ОМОНом». Он объяснил, что противодействовать подобному можно только технологиями. Поэтому в МВД активно разрабатывают свои методы противодействия, начиная от информационного, заканчивая противодействием в социальных сетях и популярных мессенджерах.

# Национальная безопасность # общество # Геннадий Казакевич

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