Как с помощью TikTok устраивают мятежи? Замминистра МВД о технологиях в действии

Белорусские правоохранители активно перенимают зарубежный опыт для борьбы с преступлениями, совершенными с помощью высоких технологий. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Беларуси в программе «Неделя» на СТВ.

Интернет-платформы несут опасность для молодых умов. «Следующая революция будет революцией TikTok. И она совсем не так безобидна», – заявил Геннадий Казакевич. «Например, год назад в Российской Федерации по щелчку в TikTok 40 тысяч молодых людей вышли на улицы, и они дрались с ОМОНом». Он объяснил, что противодействовать подобному можно только технологиями. Поэтому в МВД активно разрабатывают свои методы противодействия, начиная от информационного, заканчивая противодействием в социальных сетях и популярных мессенджерах.