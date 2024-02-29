ГПК Беларуси дал ответ на решение Литвы закрыть два трансграничных коридора

Последние часы работают пункты пропуска «Котловка-Лаворишкес» и «Привалка-Райгардас». Напомним, уже с полуночи Литва в одностороннем порядке планирует закрыть два трансграничных коридора. Кроме того, с 1 марта вводятся ограничения на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов через «Мядининкай – Каменный Лог»и «Шальчининкай-Бенякони». Эксперт о ситуации на границе с Литвой: «Политика изоляции будет продолжаться через закрытие пунктов пропуска»

Напомним, литовское направление остается самым загруженным для грузового транспорта на границе Беларуси и стран Евросоюза. Несмотря на это, сопредельная сторона продолжает создавать препятствия. Под предлогом выполнения международных санкций и снижения мнимых рисков безопасности. Официальный Вильнюс преследует цель сокращения потока граждан, транспорта и товаров через белорусско-литовскую границу. Решение Литвы прокомментировали в Госпогранкомитете Беларуси.