В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью

Новости Литвы. В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мест для их размещения у литовской стороны не осталось.

Только 1 августа было задержано около 300 человек. Это самое большое число за сутки с начала года. Предыдущий рекорд, который не продержался и недели, – тогда пограничники задержали более 170 человек. «Дров нарубили, пусть они сейчас это и решают». Почему литовцы в проблеме с беженцами упрекают собственную власть?

Большую часть из них отправили в палаточный лагерь на полигоне у деревни Руднинкай.