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В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью

02 августа 2021 11:23
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Новости Литвы. В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мест для их размещения у литовской стороны не осталось.

В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью-1

Только 1 августа было задержано около 300 человек. Это самое большое число за сутки с начала года. Предыдущий рекорд, который не продержался и недели, – тогда пограничники задержали более 170 человек.

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В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью-4

Большую часть из них отправили в палаточный лагерь на полигоне у деревни Руднинкай.

В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью-7

Сейчас литовская сторона сделать с этим ничего не может, даже привлекая к охране своей государственной границы иностранных легионеров.

# Беженцы # Фотофакт

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