«У нас нет воды, спальных мешков, мы живём, как животные». В Литве беженцы умоляют местных о помощи

Новости Литвы. Власти Литвы проигнорировали требования своих граждан о неразмещении возле границы с Беларусью лагеря для беженцев. Более того, на территории страны могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, новый лагерь на 1 500 мест продолжают строить рядом с деревней Руднинкай. Против этого решения протестуют не только местные жители. Люди блокируют проезд транспорта, полиция активно применяет силу. Некоторые протестующие уже обратились с соответствующими заявлениями. Они пострадали от действий силовиков.

Сами беженцы, которые находятся сейчас в нечеловеческих условиях, буквально умоляют местных жителей о помощи. «У нас нет воды, спальных мешков, мы живем, как животные».