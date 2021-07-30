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«У нас нет воды, спальных мешков, мы живём, как животные». В Литве беженцы умоляют местных о помощи

30 июля 2021 15:00
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Новости Литвы. Власти Литвы проигнорировали требования своих граждан о неразмещении возле границы с Беларусью лагеря для беженцев. Более того, на территории страны могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас нет воды, спальных мешков, мы живём, как животные». В Литве беженцы умоляют местных о помощи-1

Напомним, новый лагерь на 1 500 мест продолжают строить рядом с деревней Руднинкай. Против этого решения протестуют не только местные жители. Люди блокируют проезд транспорта, полиция активно применяет силу. Некоторые протестующие уже обратились с соответствующими заявлениями. Они пострадали от действий силовиков.

«У нас нет воды, спальных мешков, мы живём, как животные». В Литве беженцы умоляют местных о помощи-4

Сами беженцы, которые находятся сейчас в нечеловеческих условиях, буквально умоляют местных жителей о помощи. «У нас нет воды, спальных мешков, мы живем, как животные».

«У нас нет воды, спальных мешков, мы живём, как животные». В Литве беженцы умоляют местных о помощи-7

К лагерю протестующих Девянишкеса выдвинулось подкрепление из числа жителей ближайших населенных пунктов.

# Беженцы # Фотофакт

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