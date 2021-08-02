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«Дров нарубили, пусть они сейчас это и решают». Почему литовцы в проблеме с беженцами упрекают собственную власть?

02 августа 2021 11:15
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Новости Литвы. Литовцы все чаще упрекают в сложившейся ситуации с беженцами собственную власть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас нет воды, спальных мешков, мы живём, как животные». В Литве беженцы умоляют местных о помощи

Накануне в Руднинкае прошла очередная протестная акция. Вот, в частности, что говорит один из ее участников.

«Дров нарубили, пусть они сейчас это и решают». Почему литовцы в проблеме с беженцами упрекают собственную власть?-1

Суть такая, что беженцы не к нам идут – они идут в Германию, в Бельгию, точно не в Эстонию. Наш народ – да, мы можем спокойно их провожать. Но наше государство подписало такие иностранные контракты, что если беженец перешел возле забора (они сейчас строят какой-то забор)… Логика такая, что если он попросится, что он беженец, они должны будут поднять этот забор, покормить, этим заниматься.

Пусть они думают. Они сейчас ищут старые, заброшенные здания. Пусть едут к Лукашенко, разговаривают с ним. Мы не должны. Мы их на это и выбирали, чтобы они решали наши проблемы. Сейчас они проблем, дров нарубили, пусть они сейчас это и решают. А народ в каждой деревне будет против.

# Беженцы # Екатерина Забенько # Фотофакт

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