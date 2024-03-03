Как правоохранители оценивают проведение выборов в депутаты и чем опасен ИИ? Интервью с Геннадием Казакевичем

Безусловно, мы на пороге важной электоральной кампании – президентские выборы 2025-го. Они пройдут на фоне противостояния с Западом, которое не уходит, а, кажется, только усиливается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. Но важный момент: сейчас пришло полное понимание, что военным путем Беларусь не победить. Ядерное оружие – надежная защита от внешнего нападения. Поставили заслон и в законодательном плане. Очистили внутреннее поле от инородных партий и объединений, которые годами жили на западные гранты, отрабатывали их и разъедали нас изнутри. Так что прямое влияние практически исключено. Но вряд ли нас оставят в покое. В такой ситуации возрастает роль силового блока, задача которого обеспечить нашу безопасность до, во время и после избирательных кампаний. Как правоохранители оценивают проведение единого дня голосования, к чему готовятся и какие угрозы несет искусственный интеллект? В преддверии профессионального праздника эти и другие темы обсудили с заместителем министра внутренних дел Беларуси Геннадием Казакевичем. Как прошел единый день голосования?

Ольга Коршун, СТВ:

Геннадий Аркадьевич, добрый день, спасибо, что согласились. В первую очередь я хочу вас поздравить с наступающим профессиональным праздником. В том числе по этому поводу задать несколько вопросов. У нас прошла масштабная электоральная кампания – единый день голосования. Наши правоохранители обеспечивали порядок и безопасность и до, и во время самого голосования. Как вы оцените этот процесс и были ли попытки дестабилизировать ситуацию по образу и подобию 2020 года?

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

Скажу, что процесс обеспечения общественного порядка и безопасности в период электоральной кампании был не простым. В период подготовки мы видели, что наши так называемые беглые, а именно деструктивные инициативы за рубежом и курирующие их западные спецслужбы, ставили себе целью сорвать эту электоральную кампанию. Отрадно, что их инициативы не получили широкого одобрения. На что они рассчитывали, иными словами белорусы, осознавая важность этой кампании, первое, что сделали, – пришли на избирательные участки. И второе – не поддержали массовые инициативы по срыву электоральной кампании. Те единичные случаи проявления экстремизма, которые мы отмечали в стране, были своевременно купированы. Соответственно, никакого влияния на проведение выборов не оказали. Более того, осознавая важность электоральной кампании, которая предстоит в 2025 году, мы уже начали к ней готовиться. И начали с информационного противодействия. Иными словами, любой деструктив, любые экстремистские либо террористические проявления начинаются в головах. Понимая это, мы активно работаем в этом направлении. Беглые не рассчитывают на массовые акции протеста – какая тактика пришла на смену? Ольга Коршун:

Хотелось бы понимать, а какие случаи вот этого воздействия, влияния экстремистского сейчас наши оппоненты взяли на вооружение? На что нам обращать внимание?

Геннадий Казакевич:

Анализ оперативной обстановки в настоящее время показывает, что наши беглые не рассчитывают на массовые акции протеста. Почему? Потому что не поддерживаются населением Беларуси. Вместе с тем мы отмечаем крайнюю радикализацию их стремлений, и это проявляется в отдельных эпизодах экстремистских и, самое главное, террористических проявлений. Иными словами, используется тактика террористических ячеек, спящая агентура так называемая, которая приводится в действие при необходимости исполнения какого-либо теракта. Анализ показывает, что в настоящее время страной назначения для совершения террористических актов является преимущественно Российская Федерация. При этом территория республики используется как с точки зрения приобретения агентуры, так и с точки зрения перевалочной базы для направления в Российскую Федерацию, допустим, самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ и так далее. Только подразделениями по противодействию организованной преступности и коррупции – ГУБОПом и МВД – в прошлом году пресечено четыре таких теракта. Плюс самым активным образом в этом направлении работают наши коллеги из КГБ, собственно, мы работаем вместе. «Следующая революция будет революцией TikTok» Ольга Коршун:

Говорят, что следующий этап совершения революции, и речь идет не только про нашу страну, в целом мировая обстановка, будет при помощи искусственного интеллекта. Вот тот же TikTok показывает, пока на безобидных примерах, что сегодня можно спрограммировать не то что голос, сегодня можно показать изображение человека, вложить ему в уста определенные мысли, показать это на экране. И обычный человек не разберется, кто это, прототип, созданный искусственным интеллектом, или настоящий, к примеру, политик, общественный деятель. Как наши правоохранители сегодня собираются противостоять таким вызовам? Как мы будем бороться с негативными проявлениями использования высоких технологий?

Геннадий Казакевич:

Мои коллеги из ГУБОП говорят, что следующая революция будет революцией TikTok. И она совсем не так безобидна. Конкретно, например, год назад в Российской Федерации по щелчку в TikTok 40 тысяч молодых людей вышли на улицы, и они дрались с ОМОНом. Мальчишки и девчонки, которым 14 лет и выше. Иными словами, технологии в действии. Условно их можно разделить на две категории. Это те, которые используются для совершения противоправных деяний. Допустим, мошенничество, когда подменяется лицо либо голос. Проще всего так негодяю позвонить потенциальной жертве и под видом близкого человека, сгенерировав изображение либо сгенерировав голос, понудить жертву совершить какие-то действия, как правило, сопряженные с деньгами. Другое дело, когда искусственный интеллект и нейросети используются для деструктива, для совершения революции. То есть это технологии. Противодействовать технологиям можно только технологиями. Поэтому активно перенимаем зарубежный опыт, который имеется, активно разрабатываем свои методы противодействия, начиная от информационного противодействия и заканчивая противодействием, допустим, в социальных сетях, в популярных мессенджерах и так далее. Принимая во внимание, что тактика и методика работы правоохранительных органов в части криминальной милиции – это особо охраняемая законом тайна, распространяться в этой части не могу. Как работает система мониторинга общественной безопасности? Ольга Коршун:

Сейчас реализуется программа республиканской системы мониторинга общественной безопасности, когда с помощью камер видеонаблюдения мы можем оценивать оперативную обстановку в режиме онлайн. Насколько широко применяется эта система? Возможно, в каждом городе или в каких-то отдельных населенных пунктах? И она зарекомендовала уже себя как эффективную такую систему?

Геннадий Казакевич:

Безусловно, да. Начнем с того, что республиканская система мониторинга общественной безопасности – это инструмент. Это технология, которая позволяет не просто в режиме реального времени 24 на 7 отслеживать оперативную обстановку. Эти системы позволяют идентифицировать личность, идентифицировать транспортное средство, определять чрезвычайные ситуации и так далее. И эта система, а это ни много ни мало 35 тысяч камер по всей стране, позволяет нам эффективно коммуницировать, взаимодействовать с другими системами техническими, которые есть в распоряжении правоохранительных органов. Самое простое – раскрытие преступлений, уличных преступлений. Мы можем в режиме реального времени, даже не выбывая на место преступления, уже получить следовую картину, уже получить направление поиска. Только в городе Минске за прошлый год с помощью такой системы было раскрыто несколько сотен преступлений. В дальнейшем будем эту систему развивать. Прежде всего, это инструмент обеспечения безопасности наших граждан. «100 % убийств раскрыто» – о криминогенной обстановке в Беларуси Ольга Коршун:

В целом, как в стране складывается криминогенная обстановка? Какие тенденции, какие преступления чаще всего совершаются сегодня?