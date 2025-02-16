Линевич: белорусы в безопасности по продовольственной безопасности!

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Можно сказать одним словом: мы в безопасности по продовольственной безопасности. Хоть это тавтология, но тем не менее. На сегодня практически 90-95 % всех видов продуктов, плодов и так далее мы обеспечиваем себе сами. Единственное – у нас не хватает фруктов, которые мы завозим. Бананов, апельсинов, мандаринов – эти вещи нам нужно завозить.

Александр Осенко:

Вы говорили, что экспериментальные поля будут.

Анатолий Линевич:

Это косточковые – ягоды, косточковые. Этим мы будем себя обеспечивать. В принципе, по ягодам сейчас все закрыто, еще экспортируем очень много в Россию традиционных наших ягод – голубика, земляника, клубника та же, смородина особенно.