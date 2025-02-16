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Линевич: белорусы в безопасности по продовольственной безопасности!

16 февраля 2025 07:36
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Понятие «продовольственная безопасность». Мы себя обеспечиваем полностью?

Линевич: белорусы в безопасности по продовольственной безопасности!-2

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Можно сказать одним словом: мы в безопасности по продовольственной безопасности. Хоть это тавтология, но тем не менее. На сегодня практически 90-95 % всех видов продуктов, плодов и так далее мы обеспечиваем себе сами. Единственное – у нас не хватает фруктов, которые мы завозим. Бананов, апельсинов, мандаринов – эти вещи нам нужно завозить.

Александр Осенко:
Вы говорили, что экспериментальные поля будут.

Анатолий Линевич:
Это косточковые – ягоды, косточковые. Этим мы будем себя обеспечивать. В принципе, по ягодам сейчас все закрыто, еще экспортируем очень много в Россию традиционных наших ягод – голубика, земляника, клубника та же, смородина особенно. 

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Сельское хозяйство # Интервью # Анатолий Линевич # Александр Осенко

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